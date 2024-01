Agriculteurs, pêcheurs, artisans du BTP... vers une convergence des colères ?

Les agriculteurs manifestent de nouveau leur colère jeudi dans toute la France pour sommer le gouvernement de répondre sans délai à leur détresse. Ils ont été rejoints dans leur gronde par des marins-pêcheurs, eux aussi remontés contre les normes européennes et les charges financières croissantes.

Les agriculteurs manifestent de nouveau leur colère jeudi dans toute la France pour sommer le gouvernement de répondre sans délai à leur détresse, par des aides financières d'urgence. Cultivateurs et éleveurs partagent un même malaise sur leur avenir, écartelés entre désir de produire et nécessité de réduire l'impact sur la biodiversité et le climat, sur fond de revendications très diverses : marges de la grande distribution, jachères, pesticides, normes environnementales, autorisations administratives, prix du gazole...

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, des centaines de tracteurs ont défilé jeudi dans les rues de Rennes et de Nantes, avec klaxons tonitruants, fumigènes et effigies de pendus, pour réclamer aux pouvoirs publics une action rapide face à la crise que traversent les agriculteurs. Un cortège qui a réuni plus d'une centaine de tracteurs et des centaines de manifestants (450 selon la préfecture), parmi lesquels des marins-pêcheurs venus en signe de solidarité. Paysans de la terre ou travailleurs de la mer, leurs métiers sont certes différents, mais les "problèmes et contraintes" sont identiques, explique l'un d'eux dans le sujet de TF1 ci-dessus : prix du gasoil, hausse des taxes, bas revenus, réglementations contraignantes... "C'est devenu infernal", déclare l'un d'eux à notre équipe sur place. "Je veux juste faire mon travail dans de bonnes conditions sans être harcelé", ajoute un pêcheur en colère.

Une fronde qui a pris de l'ampleur

Plus à l'ouest, à Brest (Finistère), se tient une autre fronde. Cette fois-ci, celle de 40 professionnels du bâtiment. Ensemble, ils bloquent depuis sept heures ce jeudi matin le pont de l'Iroise, habituellement très fréquenté. Des carreleurs, des plâtriers et des maçons s'unissent dans cette cause. Et ce ne sont pas les seuls. Plus au sud, près de Béziers (Hérault), des viticulteurs ont ainsi forcé jeudi matin les portails de deux entrepôts de la grande distribution après avoir incendié des palettes dans la cour d'un grand négociant de vin.

"Ras-le-bol général", "exaspération", "l'agriculture va mal", "pessimisme" : partie du sud-ouest la semaine dernière, la fronde des agriculteurs a pris une ampleur considérable avec l'appel de la Confédération paysanne, troisième syndicat d'agriculteurs et classé à gauche, à la mobilisation. En plus de la FNSEA et de la Coordination rurale, à qui elle s'oppose pourtant sur de nombreux sujets. Gabriel Attal a réuni jeudi matin les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Économie et de premières mesures seront annoncées vendredi.