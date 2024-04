VIDÉO - Monde agricole en crise : "la colère est toujours là", prévient Arnaud Rousseau (FNSEA) sur LCI

Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, invité de LCI ce jeudi, a salué l'arrivée du projet de loi agricole dans les prochaines semaines au Parlement. Mais dans ce texte, "il y a des choses qui sont à préciser et il y a des choses qui manquent", a-t-il aussi relevé. Le responsable syndical rappelle que la "colère" des agriculteurs ne s'est pas estompée depuis le début de l'hiver.

Il continue de mettre la pression sur le gouvernement. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, premier syndicat agricole français, a salué la présentation du projet de loi d'orientation agricole mercredi en Conseil des ministres. En préparation depuis plus d'un an, ce dernier a été densifié à la suite du mouvement de colère des agriculteurs, au début de l'année. "Ce texte, qui est aujourd'hui sur la table, cela fait un an et demi qu'on en parlait, convient Arnaud Rousseau, invité dans la matinale de Jean-Baptiste Boursier sur LCI ce jeudi. Le voir arriver, c'est une bonne nouvelle."

Après un Salon de l'Agriculture mouvementé, le gouvernement espère apaiser les craintes du monde agricole grâce à ce premier volet de mesures. Le premier article du projet de loi redéfinit notamment la notion de "souveraineté alimentaire", consacrant l'agriculture, la pêche et l'agriculture comme "intérêt général de la Nation" pour garantir une production française destinée à nourrir la population. Une démarche approuvée par la FNSEA, qui n'a cessé de demander des comptes à l'exécutif sur le sujet depuis le début de la crise.

"Les agriculteurs attendent que ça change", lance Arnaud Rousseau

Malgré ces avancées, Arnaud Rousseau continue d'en attendre plus du gouvernement. "Dans ce texte, il y a des choses qui nous vont bien, il y a des choses qui sont à préciser et il y a des choses qui manquent", avance-t-il. Parmi les lacunes du projet de loi, selon lui ? "Un trou béant concerne le revenu et la compétitivité de nos fermes, et ça, c'est quelque chose qu'on veut voir figurer absolument", continue Arnaud Rousseau. Il regrette notamment le manque de mesures autour des moyens de production agricoles, notamment sur le plan des ressources en eau ou sur l'usage des produits phytosanitaires.

L'absence au sein de ce texte d'un approfondissement de la loi Egalim, qui régie les relations entre producteurs et grande distribution, agace aussi le responsable syndical. "Les agriculteurs attendent que ça change", rappelle Arnaud Rousseau, indiquant que "la parole publique ne suffit plus" au secteur. "La colère est toujours là", lance-t-il en guise d'avertissement au gouvernement, même s'il souligne que certains aspects du projet de loi "vont dans le bon sens".

Les débats autour de ce texte débuteront le 13 mai prochain à l'Assemblée nationale. Son adoption est espérée avant l'été.