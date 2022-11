Monique et Marcel : les rois du bowling

Une participation leur a suffi pour montrer que tout n’est pas question d’âge, et pour rendre fiers tous leurs amis restés en Bretagne. Monique et Marcel ne sont pourtant pas des experts. Ils ont commencé à s'entraîner, il y a à peine six mois, et ont déjà une certaine maîtrise. "J'essaie le mieux possible de tenir ma main à plat, et bien droite, c’est le seul moyen” explique Marcel.