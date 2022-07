Mont-Blanc : les dangers du glacier

Depuis quelques jours, l'ascension du Mont-Blanc est devenue très dangereuse à cause de la chaleur. En plus des chutes de pierres, ce garde de la Brigade Blanche entend de plus en plus souvent d'autres bruits, comme celui des glaces qui tombent. Du jamais vu si tôt dans l'été. Les guides ont même décidé de suspendre les ascensions pour le moment.