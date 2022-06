Travaux, monuments bâchés : la déception des touristes qui visitent Paris

En ce moment, à Paris, pour apercevoir la tour Eiffel lorsqu'on s'en trouve proche, il faut... lever les bras bien hauts et brandir son téléphone. "On va s'arranger, on va se mettre dans un angle, on va monter sur un petit muret...", répond une mère de famille venue admirer la Dame de fer.

Certes, en se déplaçant de quelques mètres, le champ de vision se dégage. Mais une jeune femme venue de Marseille, elle, remarque autre chose : "Ce n'est pas très joli, ces plaques taguées", note-t-elle à propos des protections érigées autour du monument parisien. "Ç'aurait été mieux [de mettre] des panneaux en verre. Ou, au moins, laisser voir ce qu'il y a de l'autre côté". Une autre touriste, elle, juge "très décevant, dommage" de ne pouvoir capturer, de là où elle se trouve, une image correcte de l'emblème de Paris. "En fait, pour prendre une photo de la tour Eiffel, il faut être beaucoup plus loin. C'est du gâchis".