Mort d'Émile : fin des recherches au Haut Vernet mais l'enquête se poursuit

Dix jours après la découverte du crâne d'Émile dans le Haut-Vernet, toutes les recherches sur le terrain ont été levées. Les expertises à venir pour tenter de déterminer les causes de la mort de l'enfant seront basées sur les éléments déjà mis au jour.

Les gendarmes quittent le Haut-Vernet. Dix jours après la découverte du crâne d'Émile dans ce village des Alpes-de-Haute-Provence, ces derniers ont mis fin aux recherches des restes du corps du petit garçon qui avait disparu en juillet dernier. "Désormais, l'information judiciaire se poursuivra à la lumière des résultats des découvertes réalisées et des expertises en cours dans l'objectif de déterminer les circonstances du décès d'Émile", a annoncé, ce mercredi soir, dans un communiqué le procureur de la République d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Le Haut-Vernet ne sera donc plus quadrillé par les gendarmes, désormais. Les éléments matériels dont disposent les enquêteurs permettront-ils de savoir un jour ce qui s'est réellement passé ? La fin des recherches autour du lieu de la disparition ne signifie pas la fin de l'enquête. "Il n'y a pas que des constatations matérielles mais il y a aussi beaucoup d'actes d'enquête", explique dans le reportage en tête de cet article, François Daoust, ancien directeur de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, évoquant notamment "le positionnement des uns et des autres, à savoir où étaient les téléphones avec leur propriétaire, les véhicules, etc".

Depuis la disparition d'Émile en juillet 2023, vingt enquêteurs de Cellule nationale d'enquête travaillent en continu pour découvrir la vérité sur cette affaire.

Le 20 mars dernier, le crâne du petit garçon avait été découvert par une randonneuse. Puis successivement, les vêtements qu'il portait le jour de sa disparition ont à leur tour été retrouvés ainsi que d'autres ossements. Près de 45 hectares ont été fouillés au total.