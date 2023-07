Sécurité, reconstruction… Ce que réclament les maires après les violences urbaines

Depuis le début des violences urbaines, ils sont en première ligne. À l’Élysée, plus de 300 maires sont venus partager mardi leur analyse de la crise et leurs attentes pour l’avenir. Face à eux, le chef de l’État s’est voulu plutôt rassurant. "Est-ce que le retour au calme est durable ? Je serai encore très prudent pour les jours et les semaines qui viennent. Mais enfin le pic que nous avons connu dans les premiers soirs est passé", a affirmé le président.