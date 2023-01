Pourquoi la France compte-t-elle autant de centenaires ?

La France fait partie des meilleurs pays européens en la matière. "Grâce à notre population de 68 millions d'habitants, on est dans le top 3 des pays qui ont le plus de centenaires", nous assure Laurent Toussaint. Au-delà du nombre d'habitants, le spécialiste explique cette longévité des Français par "un climat tempéré" et par le "régime crétois" pratiqué par une partie du pays. "Ces deux critères expliquent qu'on a un grand nombre de centenaires", affirme-t-il.

Si le nombre de centenaires augmente en France, c'est notamment sous l'effet du baby-boom ayant suivi la Première guerre mondiale, selon Laurent Toussaint. "En 14-18, les hommes étaient au front et ont fait très peu d'enfants, et en 1919, il y a eu un accroissement de la natalité incroyable", poursuit-il. "Ces bébés-là, on les retrouve parmi les centenaires aujourd'hui". Le spécialiste de la longévité extrême, qui participe à la base internationale sur la longévité IDL (International Database on Longevity) en lien avec l'Institut français des études démographiques (Ined), prévoit encore "sept-huit ans avec un très grand nombre de centenaires".