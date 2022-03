VIDÉO - "Il était rentré dans nos cœurs" : l'hommage de Jean Castex à Jean-Pierre Pernaut au 13H de TF1

Le "taulier" du 13h s'est éteint mercredi 2 mars des suites d'un cancer du poumon, dont il avait révélé être atteint à la fin du mois de novembre. Sa disparition, à l’âge de 71 ans, intervient un peu plus d’un an après son départ du rendez-vous d’information de la mi-journée de la première chaîne d’Europe, et alors que ce bourreau de travail présentait il y a encore quelques semaines "Jean-Pierre et vous", son émission hebdomadaire sur LCI.