Motards contre promeneurs : la bataille de la route des Crêtes

Entre 200 et 700 motos passent chaque jour sur cette route des Crêtes transformée en circuit. Un écrin de verdure, le tintement des cloches, le grand air, la bande-son des alpages ou presque... Le paysage est unique. Ces deux passionnés, par exemple, ressentent des sensations inépuisables. Français, Suisses, Allemands, Belges... Des touristes de toute l'Europe viennent parcourir les 90 km d'asphalte, de virage et de sensations fortes. Loin des limitations de vitesse, les bruits des motards se font beaucoup plus entendre, de quoi exaspérer les randonneurs, adeptes de silence et de nature.