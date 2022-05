Muguet : les clochettes reviennent vous porter bonheur (mais un brin plus cher)

De belles tiges et des clochettes en quantité, le muguet sera une nouvelle fois au rendez-vous cette année. Chez un grossiste à Nantes (Loire-Atlantique), il n’y a pas de temps à perdre, il doit livrer une grande partie des fleuristes de l’Ouest. "Tous ces cartons s’en vont en expédition sur Pornic, Saint-Nazaire et les petits villages aux alentours", explique David Cabin, PDG de Peigné Fleurs, dans le reportage en tête de cet article. Chaque année, il écoule plus de 100.000 brins de muguet. Depuis six heures ce vendredi matin, lui et son équipe honorent les dernières commandes.