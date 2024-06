De quoi souffrent exactement des dizaines d’enfants de la commune de Fère-Champenoise dans la Marne ? De nombreux élèves ont été victimes d’une intoxication d’origine inconnue en fin de semaine dernière. Ce lundi, une vingtaine de nouveaux cas ont été recensés.

Pour la troisième fois en quelques jours, les pompiers sont devant l'école primaire. Ce lundi 3 juin, une vingtaine d’élèves de 6 à 11 ans ont été pris de malaise à Fère-Champenoise. À chaque fois, ce sont les mêmes symptômes : vomissements, maux de tête et démangeaison. Joy, 8 ans, et son père ne cachent pas leur crainte. "Nous, avec ma copine, on s'inquiétait beaucoup pour une de nos copines qui est partie avec les pompiers (...) Elle avait mal au ventre, mal à la tête", confie la jeune fille. "C'est un stress permanent toute la journée au travail quand on entend les pompiers. Là, on vient d'apprendre que ça serait dans l'atmosphère donc ça rassure encore moins", explique le papa de Joy.

Déjà des intoxications la semaine dernière

Jeudi 30 et vendredi 31 mai dernier déjà, une centaine d'enfants a été intoxiquée dans cette école primaire. Les analyses de sang ont révélé des taux de monoxyde de carbone anormalement élevés. L’école primaire a immédiatement été fermée et les enfants accueillis dans les établissements voisins.

Mais ce lundi à midi, les symptômes apparaissent de nouveau sur le trajet de la cantine. La fuite de gaz n’est donc pas localisée. "Actuellement, les enfants sont en bonne santé. il n'y a pas de problèmes à cet égard-là même si des enfants sont allés à l'hôpital, mais ils sont revenus depuis", rassure le sous-préfet Emmanuel Auber à notre micro.

S’agit-il d'une fuite dans une canalisation ? Dès ce mardi, une entreprise est mandatée par la mairie pour analyser la qualité de l’air.