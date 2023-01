"J'aurais aimé en faire plus tôt" : pourquoi les Français ont-ils moins d'enfants qu'avant ?

Dans la vidéo en tête de cet article, un nourrisson pousse l'un de ses premiers cris. Et pour Mélanie, sa maman, c'est un bonheur qu'elle n'osait plus espérer, à l'âge de 41 ans. "J'aurais aimé en faire plus tôt et plus, mais c'est venu comme ça. Ça a été vraiment le plus beau des cadeaux et de la vie", confie-t-elle.