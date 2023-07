VIDÉO - Nancy : la station thermale à l’arrêt à cause… de l’eau

Mais, ce faux départ gâche un peu la fête. Ce projet poussé par la métropole de Nancy a coûté 100 millions d’euros. Aux abords du site thermal, les travaux ne sont pas non plus tout à fait terminés. "On peut avoir un imprévu. Cet imprévu est là et effectivement, il impacte les premiers curistes, mais sincèrement, c’est vrai qu’à l’échelle du projet, dans sa durée et dans son ampleur, ça finira peut-être par être relativement négligé", déclare François Werner, vice-président (Centristes) du grand Nancy.

Nancy Thermal espère ouvrir à 100% courant juillet. À long terme, la ville a l’ambition de devenir la première métropole thermale de France.