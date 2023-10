VIDÉO - Nantes : pourquoi la ville est championne de France des voies privées

Le stationnement est gratuit, puisqu'ils sont propriétaires des rues. Dans le reste de la ville, l'abonnement annuel coûte près de 180 euros.

Pour Pierre, habitant sollicité par TF1, le calcul n'est pas si intéressant. En cas d'imprévus ou de gros travaux, la facture explose : "On paie des impôts pour que les voies publiques soient entretenues et on va payer en plus pour que nos voies privées soient entretenues ?", demande-t-il.

La mairie ne cherche pas à racheter ces rues privées. Elle évite ainsi d'entretenir plus de 150 kilomètres de voies.