Naufrage meurtrier dans la Manche : quatre personnes mises en examen et écrouées

L'enquête se poursuit. Après le naufrage samedi d'une embarcation d'exilés dans la Manche, au cours duquel six personnes ont trouvé la mort, quatre hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce mercredi. Deux d'entre eux - de nationalité irakienne et nés en 1980 - sont "soupçonnés de faire partie de la filière d'immigration clandestine ayant organisé le transport de migrants", a précisé le parquet de Paris. Les deux autres - de nationalité soudanaise et nés en 1994 et 2006 - sont quant à eux "soupçonnés d'avoir participé activement au transport des passagers dans des conditions dangereuses, en contrepartie d'un tarif privilégié sur leur propre passage", a ajouté le ministère public.

Tous ont été mis en examen pour homicides et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, aide au séjour irrégulier en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ce délit.