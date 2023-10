Ne plus avoir accès à internet ni à sa ligne fixe pendant des heures, un motif de résiliation sans frais ? Le 20H vous répond

Je n’ai plus accès à internet ni à ma ligne fixe depuis plusieurs heures. Est-ce un motif de résiliation sans frais ?

Oui, mais sous conditions. D’abord, il faut que la panne s’éternise : "ça se compte en jours et non en heures, et le point de départ, c’est le moment où vous signalez le problème", explique Marianne Picard, responsable des contenus télécoms pour le comparateur Sélectra.

Par la même occasion, vous le mettez en demeure de rétablir vos services dans un délai raisonnable. Les fournisseurs d’accès à internet sont soumis à une obligation de résultat. C’est l’article 1231 du code civil. "Si vous avez laissé le temps à l’opérateur de rétablir les services, mais que celui-ci n’y parvient pas, vous pouvez demander la résiliation sans frais par courrier, ou simplement en souscrivant un abonnement auprès d’un autre opérateur", conseille Valérie Alvarez, la Médiatrice des Communications Electroniques, qui peut vous accompagner en cas de litige.