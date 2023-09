VIDÉO - Harcèlement scolaire : l'impuissance des familles face au mur de l'administration

Pour autant, des mesures ont été prises au fil de ces drames. Le harcèlement scolaire est devenu un délit l’an dernier. Depuis cette rentrée, ce sont désormais les harceleurs qui doivent changer d’école et non plus leurs victimes. Et depuis deux ans, les établissements ont l’obligation de former un groupe d’adultes référents pour prendre en charge ces cas de harcèlement.

"C'est vrai que, parfois, quand on est tout seul face à ce genre de situation, il y a des collègues qui peuvent nous dire 'mais comment on peut faire, qu'est-ce que je peux faire alors que je suis tout seul dans cette situation'. C'est vraiment un sentiment de solitude qui n'amène pas à détourner le regard, mais qui rend parfois impuissant", explique Sophie Vénétitay, professeure et secrétaire générale du SNES-FSU.