Nitrites dans le jambon : des associations réclament son interdiction pure et simple

Jambon avec ou sans nitrite, nous vous avons laissé le choix. "Pour moi, le jambon sans nitrite n'est pas bon parce qu'il a une couleur [grisâtre] qui n'est pas appétissante du tout", accuse la cliente d'une grande surface. Pourtant, c'est le jambon rose, contenant du sel nitrité, qui est jugé mauvais pour la santé.

Mais dans le rayon de ce supermarché, les consommateurs ont du mal à changer leurs habitudes. Autre critère de choix, le coût. Pour certaines marques, la différence de prix au kilo peut varier de plus de dix euros. Les gammes sans nitrites sont plus chères. "Là, pour quatre tranches, elles sont à trois euros et, pour le même prix, celles avec nitrites, j'en ai huit. Donc comme on est nombreux à la maison, on est obligé de faire un choix", illustre une autre cliente.