Cherchez l'erreur : les nitrites interdits dans les croquettes... mais pas dans le jambon

L'Europe interdit désormais les nitrites dans les croquettes pour animaux, mais cet additif très controversé reste autorisé dans la charcuterie. Comment justifier ce choix ? TF1 se penche sur la question.

Connaissez-vous la différence entre un sac de croquettes pour animaux et une barquette de jambon ? Les nitrites sont autorisés pour l'un, tandis qu'ils sont interdits pour l'autre. Sauf que... ce n'est que pas celui auquel vous pensez. L'utilisation de ces additifs dans la nourriture pour chiens et chats est interdite par une réglementation européenne depuis l'été dernier, car ils sont considérés comme dangereux pour la santé des animaux. En revanche, aucune interdiction pour le saucisson, les lardons, les rillettes et le jambon. Cherchez l'erreur...

L'information a de quoi faire réagir. C'est ce que constate notre équipe en interrogeant des passants dans la rue, dans le reportage à retrouver en tête de cet article. "Ce n'est pas logique !", déclare, stupéfaite, une femme. "On s'occupe mieux des chiens que des humains", s'amuse un autre. "C'est bien que les animaux soient protégés, ce serait bien que les humains le soient aussi", lance, dubitative, une mère de famille. Mais alors, pour quelles raisons les nitrites sont-ils interdits dans un cas et pas dans l'autre ?

Première raison, la pression des industriels de la charcuterie. Ils défendent ardemment ces addictifs pourtant suspectés de favoriser certains cancers. Ces nitrites sont utilisés car ils donnent aussi la couleur rose au jambon et contribuent à sa meilleure conservation. "Certes, ces additifs protègent du développement de bactéries. Mais on se rend compte maintenant avec du recul que si on en consomme trop, il y a des risques pour notre santé", explique à TF1 Vanessa Bedjaï-Haddad, nutritionniste à Paris.

Mais alors, dans ce cas, pourquoi les interdire pour l'animal et pas pour nous ? Tout simplement, parce que nous consommons de la charcuterie seulement de temps en temps, contrairement à nos amies les bêtes qui, elles, mangent des croquettes matin, midi et soir. Par conséquent, les risques pour la santé seraient moins importants pour l'Homme. Pour autant, vous avez toujours la possibilité de consommer du jambon sans nitrites. Mais pour cela, il faudra accepter de payer votre produit un peu plus cher.