26 jours posés, 64 jours de congé : les amateurs de ponts vont se régaler en 2023 !

2022 n’a pas encore touché à sa fin, mais beaucoup ont déjà les yeux rivés sur le calendrier 2023. Et pour cause : pas moins de neuf jours fériés coïncideront avec un jour travaillé habituellement, dont quatre tombent un lundi (Pâques, la fête du Travail, l'Armistice de 1945, la Pentecôte) et un autre un vendredi (la Fête nationale). Après une année où de nombreux jours fériés correspondaient à des week-ends, cette éphéméride tombe à pic et en ravit plus d’un. "C’est une très bonne nouvelle, réagit une femme interrogée dans la vidéo de TF1 ci-dessus. Cela rallonge les week-ends. Et ça permet, effectivement, de partir un plus longtemps et de profiter de la famille et des amis."

Mieux encore, en posant bien ses jours, il est possible d’obtenir jusqu’à 64 jours de vacances avec seulement 26 jours de congés posés. À condition toutefois de s'y prendre suffisamment tôt, autrement dit avant ses collègues qui pourraient avoir la même idée. On fait le point sur le calendrier.