Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 28 février

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas louper. Au menu ce mardi 28 février, Noël Le Graët démissionne de la FFF. Emmanuel Macron annonce une campagne de vaccination contre le Papillomavirus en 5e. Un proche de Leslie et Kevin est placé en garde à vue trois mois après la mystérieuse disparition du jeune couple. L'enfant de 6 ans grièvement blessé dans l'accident impliquant Pierre Palmade quitte l'hôpital. Enfin, de magnifiques aurores boréales font le bonheur des astronomes amateurs et professionnels.

▶️ Fin de partie pour Noël Le Graët, qui démissionne de la FFF… et rebondit à la Fifa

Au cours d'un comité exécutif exceptionnel, Noël Le Graët a présenté sa démission de la FFF après 11 ans à la tête du football français. Une "bonne décision pour la FFF et pour lui-même", a estimé la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Le Breton de 81 ans, remplacé par Philippe Diallo, rebondit immédiatement à la Fifa en devenant président de son bureau de Paris.

▶️ Papillomavirus : le vaccin "généralisé" pour les élèves de 5e, annonce Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination contre le papillomavirus serait "généralisée" dans les collèges. Elle s'adressera à tous les élèves de 5e, dès la rentrée 2023. Encore trop peu suivie en France, la vaccination contre les infections à HPV est aussi recommandée chez les garçons.

▶️ Disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres : l'ami qui devait les héberger en garde à vue

Leslie et Kevin sont portés disparus depuis trois mois. Dans cette enquête, un jeune homme a été interpellé, mardi 28 février, en Vendée pour être interrogé, trois mois après leur disparition inexpliquée. L'individu, Tom T., est une connaissance du couple : c'est lui qui a prêté un logement au couple.

▶️ INFO TF1-LCI - Affaire Palmade : l'enfant grièvement blessé dans l'accident a quitté l'hôpital

Le petit garçon blessé dans le grave accident de la route provoqué par Pierre Palmade le 10 février a quitté l'hôpital Necker. Cet enfant de 6 ans, qui était sorti du coma le 16 février, a ainsi pu rentrer chez lui. "Il va y avoir très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique", avait déclaré quelques jours plus tôt l'avocat de la famille, Me Mourad Battikh.

▶️ VIDÉO - De somptueuses aurores boréales observées dans le ciel de France

Dans la nuit, en France - et non en Scandinavie - des aurores boréales ont pu être observées dans le Nord et dans l'ouest du pays. Un spectacle rarissime que TF1 a pu vivre avec des passionnés. Aux aguets, des astronomes amateurs et professionnels ont également partagé certains de leurs plus beaux clichés sur les réseaux sociaux.