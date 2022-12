Noël : les enfants n'ont plus le monopole du jouet, de plus en plus prisé par les adultes

Les poupées, les peluches et les dinettes, non merci : cette année, ce sont les adultes qui sont la cible des magasins de jouets, entre les jeux de société d'investigation et les figurines de personnages de manga. Et pour s'attirer l'attention de cette population de plus en plus joueuse, le leader mondial des jeux de construction a mis la barre très haut, en reconstituant une Tour Eiffel à échelle humaine. "C'est le plus haut Lego jamais proposé : il fait 1,49 mètre de haut", se félicite Camille Thorneycroft, directrice marketing du groupe dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article.

La maquette offre un luxe de détails : au-dessus d'un parc parsemé d'arbres, s'élève une structure de centaines de petites briques en plastique. "Il est surmonté du petit drapeau tricolore", ajoute-t-elle. Une Dame de fer miniature à 629 euros. Mais dans sa boutique du premier arrondissement parisien, la marque a aussi pensé à tous les budgets et tous les thèmes pour les "kidultes", ces adultes à l'âme d'enfant.