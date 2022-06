Nom de famille : plus facile de changer

La nouveauté, c’est moins de délai et il n’y a plus aucune justification à fournir. La seule condition est d’être majeur. La démarche est simple. Il suffit de remplir un formulaire à la mairie. Mais tous ne feront pas ce choix pour des raisons pratiques. Le changement est gratuit. Et réfléchissez bien car il est irréversible.