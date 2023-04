VIDÉO - Nombre de mariages record : en 2023, les Français se disent massivement "oui"

Des étoiles plein les yeux et quelques larmes, la robe de la future mariée fait son effet. Le marié qui, on l'espère, ne regardera pas le reportage de TF1 ci-dessus, découvrira la robe de sa promise dans quatre mois. Pour les vendeuses, il n’y a pas une minute à perdre, les essayages de robes s'enchaînent à un rythme soutenu. Les délais de fabrication s’allongent, et il faut désormais compter huit à douze mois pour obtenir sa robe.