Ce maire et ses adjoints qui renoncent à leurs indemnités pour boucler leur budget

Et ils ne sont pas les seuls à faire des sacrifices. "Cette année est spécifique : inflation, augmentation des charges…", justifie Lucien Serpillon, maire (sans étiquette) de la commune. Dans ce village de 1000 habitants, le budget diminue chaque année. "On a perdu beaucoup au niveau des dotations générales de l’État puisqu’en 2014, on avait 123.375 euros. On est arrivé aujourd’hui à 57.968 euros. Voilà un bel exemple ! Plus que divisé par deux", déplore l'élu.

Pour l'édile et ses adjoints, pas question d’emprunter. Tous ont donc décidé de renoncer à leurs indemnités jusqu’à la fin de l’année : 65.000 euros supplémentaires pour équilibrer les comptes 2023. "Ça change la donne. C’est un sacrifice que nous faisons au niveau familial. On avait chacun organisé notre budget, donc là, on doit procéder autrement", affirme Laurence Lemaire, première adjointe au maire.