VIDÉO - Nord : excédé par la vitesse des automobilistes, un restaurateur installe un faux radar

L'installation a de quoi surprendre. Sur le bord de la route à Neufmesnil, une petite ville de 3000 habitants du Nord, un étrange radar trône. Il a été installé par Alexandre, un restaurateur excédé par les excès de vitesse des automobilistes à proximité de son établissement. Alors le professionnel a pris les choses en main : il a décidé d'installer un faux radar pour inciter les conducteurs à lever le pied. Et la copie est tellement bonne que plusieurs automobilistes se laissent prendre au piège.

Alexandre a eu cette idée il y a trois ans, lorsqu'il décide d'installer un distributeur alimentaire. Il trouve que l'un des côtés de sa machine ressemble déjà à un radar, et se met en tête d'aller jusqu'au bout de son idée. "On a juste repris du scotch issu de l'industrie pour faire les bords, deux carrés de scotch découpés noir et gris", détaille-t-il dans le reportage en tête de cet article. Il faut dire que sur cette route limitée à 50 km/h beaucoup de conducteurs vont en réalité bien plus vite. Le faux radar permet de les faire ralentir. Les habitants de la commune, eux, valident cette initiative. "Ça passe vite ici, donc c'est une bonne idée", se réjouit l'un d'eux.