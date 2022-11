Normand brûlé par un vestige de la guerre : ces obus et munitions qui nous menacent encore

"Le problème est que les engins de guerre dormant depuis 100 ans peuvent se réveiller n’importe quand sous l’effet d’une agression externe, mécanique ou climatique", explique l'association, estimant que, "pendant les deux guerres mondiales, entre 10 et 20% des bombes et obus n’ont pas fonctionné ; les autres découvertes provenant de dépôts, dissimulation ou abandon de munitions par les armées pendant les débâcles et après la cessation des hostilités".

Après plusieurs années de recherches et de vérifications dans la presse quotidienne et auprès des services officiels, Robin des Bois avait publié fin 2018 un inventaire des découvertes de déchets de guerre dans quatre régions françaises : les Hauts-de-France, le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l’Ile-de-France entre janvier 2012 et fin avril 2018. Il est édifiant. Ainsi, dans le nord et l'est du pays, où se sont notamment concentrés les combats de la Première guerre mondiale et où un milliard d'obus ont été tirés, 603 découvertes d'engins de guerre ont été dénombrées durant cette période (311 dans les Hauts-de-France, 147 dans le Grand-Est, 43 en Bourgogne-Franche-Comté et 102 en Ile-de-France). Avec un total de 57.160 évacuations par les services de déminage, mais aussi 34 blessés, et 4 morts.