Normandie : de grands enfants fous de jeux de construction

Les deux amis sont passionnés depuis l'enfance. Jean-Max raconte : "Je devais avoir environ douze ans : mes parents m'avaient acheté une boîte de Meccano à Noël. Et sur le couvercle, il y avait une immense grue. Je me suis dit chouette, ça va être fabuleux. Quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu le nombre de pièces dedans, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas la réaliser. Avec mon esprit inventif, je me dis, tiens, je vais faire une machine à essuyer la vaisselle".