VIDÉO - Normandie : la hausse d'impôts annulée à cause... du Covid

"On a demandé à monsieur le maire qu’il laisse la fenêtre ouverte, si c’était pour des raisons sanitaires, afin qu’on puisse entendre le conseil municipal, et même ça, il a refusé", se souvient Claire Arniaud."On pouvait manger et dîner au restaurant sans aucun problème, mais on ne pouvait pas, en simple citoyen, assister à un conseil municipal, ce qui est le droit élémentaire de chaque citoyen", poursuit Jean-Yves Desfoux, lui aussi exclu du conseil municipal, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. Les trois citoyens ont donc décidé d’engager cette procédure devant le tribunal administratif, qui leur a donné gain de cause.

Par conséquent, toutes les décisions prises ce jour-là sont caduques, y compris celle de l’augmentation des impôts. Le trop-perçu va donc devoir être remboursé aux habitants. "Si c’est une baisse on va prendre ça bien ! Ils peuvent y aller", sourit un habitant. "C’est toujours une économie qui est faite. Si ça peut durer encore longtemps, c’est parfait", ajoute un autre.