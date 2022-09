Nos vies sur abonnements

De plus en plus d'industriels et de distributeurs misent sur ce type de service pour capter le maximum de consommateurs. Et s’assurer ainsi de revenus constants. Depuis quelques mois, certains constructeurs automobiles proposent eux aussi des abonnements avec des formules assurance, entretien et assistance compris. Mais quelle est la différence avec la location longue durée, le fameux leasing ? Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article.