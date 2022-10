Pénurie de carburants : nos voisins peuvent-ils nous aider ?

Y a-t-il des solutions plus simples ? C’est possible. En traversant, cette fois, les frontières terrestres. Jean-Louis Schilansky, ancien président de l’Union française des industries pétrolières (UFIP) avance : “Il y a des camions qui viennent des raffineries ou des dépôts belges et qui approvisionnent le nord de la France. Ils ne vont pas très loin. C’est une solution partielle. Ça améliore un peu la situation, mais ça ne résout pas le problème”. Une solution coûteuse et peu rentable car les camions-citernes n’ont pas une très grande contenance. Une livraison permet de faire environ 250 pleins.