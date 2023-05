Noter les médecins : pourquoi cette pratique fait débat

En tant que client, nous avons pris l’habitude de tout noter. Mais en tant que patient, sommes-nous légitimes à évaluer notre médecin ? Du côté des patients, les avis divergent. : "Je n'ai pas fait médecine, donc non, je ne pense que l'on soit légitime" ; "Pourquoi pas, il y en a qui ne sont pas compétents", avance des passants et des passantes.

Docteur Sophie Bauer, chirurgienne thoracique et cardiovasculaire et présidente du syndicat des médecins libéraux (SML), déteste le moment où elle découvre, une fois son patient parti, la note qui lui a été attribuée. "J'ai des avis de personnes qui ne sont jamais venues me voir", s'insurge-t-elle. Pour cette praticienne, "ces avis n'ont aucune pertinence". "En général, il n'y a que les mécontents qui mettent des avis, puis en France, la médecine ne s'exerce pas comme un commerce. C'est dans notre code de déontologie quand même", conclut-elle.