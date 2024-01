VIDÉO - Notre-Dame : les trésors cachés d'un chantier exceptionnel

Le 8 décembre 2024, Notre-Dame de Paris accueillera à nouveau un office religieux dans la nef enfin restaurée. Au cours de ce chantier, les artisans ont redécouvert la cathédrale telle qu'elle était lorsqu'elle a été achevée.

Ces dernières semaines, on a pu voir la flèche de Notre-Dame achever son ascension, le coq reprendre sa place à 96 mètres dans le ciel de Paris, la charpente de l'abside rayonner au chevet de la cathédrale. À tous les étages, la reconstruction est en marche. À l'intérieur, les voûtes, percées au moment de l'incendie, sont maintenant comme neuves.

Et si l'on descend dans le réseau d'échafaudages, on peut encore tutoyer, à 30 mètres, les vitraux de la Rose sud, d'autant plus resplendissants que la pierre autour a été nettoyée. En bas, les menuisiers se consacrent à la restauration des stalles. Couches de cire et brossage pour raviver ce chef-d'œuvre du XVIIIe siècle que les flammes étaient venues lécher et qui avait été recouvert par des poussières de plomb.

Au fond, le cœur de Notre-Dame, lui aussi, retrouve tout son volume et son éclat. À l'automne 2023, il était bardé d'échafaudages, le voilà libéré. Mais c'est en descendant que la cathédrale réserve encore des surprises. Dans la cave, près des fondations, à la faveur des travaux, les fouilles préventives ont permis aux archéologues d'exhumer des sépultures. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.