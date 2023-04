VIDÉO - Notre-Dame : le projet de jardin de la mairie de Paris au cœur d'une polémique

À ce titre, une pétition appelant à "sauver les squares de Notre-Dame" a été lancée et cumule, à ce jour, près de 9000 signatures. Celle-ci réclame la restauration des squares Jean-XXIII et de l’Île-de-France à l’identique, leur fermeture la nuit et le maintien du "mobilier historique", au lieu de son remplacement par du mobilier contemporain. Le projet doit être soumis le 11 mai à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA).