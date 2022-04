Notre-Dame : les pierres de la reconstruction

Trois ans après l'incendie, c'est un moment symbolique, un pas de plus vers la reconstruction. À l'usine de Saint-Pierre-Aigle dans l'Aisne, les blocs sont sciés, calibrés et lavés. À chaque étape, on traque les défauts et la moindre fissure pour viser une qualité optimale. "C'est seulement après cette étape de lavage qu'on va pouvoir les sélectionner une dernière fois et les valider pour le projet Notre-Dame", dit Gautier Horcholle. Les tailleurs de pierre prendront ensuite le relais pour refaire des arcs de voûte, des marches, des balustrades et des statues.