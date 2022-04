Notre-Dame : les premières pierres de la reconstruction

Elles commencent à sortir de la terre pour répondre à l'appel de la cathédrale. Les pierres entrent en scène sur le chantier de Notre-Dame. Elles prennent forme pour assurer la relève. Et les besoins sont colossaux. Marie-Christine Bleufeïst, est l'architecte du patrimoine chargée du diagnostic après l'incendie. Entre les roses, les balustrades, les pilastres, les voûtes et les arcs de voûte, il faut trouver plus 1 000 mètres cubes, 2 500 tonnes de matériaux.