Notre-Dame trois ans après l’incendie : dans les coulisses du chantier

À l’intérieur, on fait le ménage. Aspirateurs et pinceaux jusque dans les moindres recoins pour enlever les poussières de plomb. À chaque étape, les architectes vérifient et valident avec l’œil du détail. Traverser Notre-Dame est un voyage dans un univers de métal. Il y a plusieurs chantiers à l’intérieur du chantier. Actuellement, le chantier offre un cadeau : celui de pouvoir s’approcher des merveilles que le feu n’a pas touché et qui nous transportent 800 ans en arrière au moment où les maîtres verriers les ont créées.