Notre-Dame : un mystérieux sarcophage découvert

Sans l'incendie du 15 avril 2019, jamais ce sarcophage n'aurait été retrouvé. Sur une modélisation de Notre-Dame datant d'avant la catastrophe, nous avons localisé le lieu des fouilles. Il se trouvait au carrefour de la nef et du cœur, sous la croisée du transept. C'est-à-dire, sous l'ancienne flèche qui a aujourd'hui disparu. Et pour pouvoir la reconstruire, un échafaudage de 600 tonnes et de cent mètres de haut va être ajouté à ce lieu. Une fouille est donc effectuée pour vérifier que le sol ne s'affaisse pas.