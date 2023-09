VIDÉO - "Nous avons besoin de 25 millions d'euros" : l'appel à l'aide du président de la Croix-Rouge sur LCI

La situation critique des Restos du Cœur, dont le président avait révélé sur TF1 qu'elle était sur le point de "mettre la clé sous la porte", serait l'arbre qui cache la forêt. Comme elle, c'est en réalité "tout le secteur associatif qui fait face à des crises", a relevé Philippe Da Costa. Sur LCI, le président de la Croix-Rouge a rappelé que le contexte économique présentait un double enjeu pour l'ensemble du secteur. À savoir "faire face à l'arrivée de nouveaux demandeurs" et "l'inflation". Avec près de 62,5 millions de repas distribués chaque jour et une "baisse des dons alimentaires" de la part des particuliers, eux aussi, plombés par l'inflation, la hausse des prix à un coût pour cette association. Tout comme celle des prix de l'énergie. Si bien qu'au total, la Croix-Rouge est déficitaire de 45 millions d'euros cette année.

C'est pourquoi le président de l'association lance un double appel. D'abord, à destination de "l'ensemble des entreprises et des particuliers". Objectif, trouver les 25 millions d'euros nécessaires "pour que nous puissions continuer notre action et tenir nos objectifs". "On a besoin d'une prise de conscience collective de cette réalité : de plus en plus de jeunes, de travailleurs indépendants voir d'emplois précaires viennent nous sollicite. La solidarité doit être de mise en cette rentrée."