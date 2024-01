Nouveau congé de naissance : comment les parents sont-ils rémunérés dans les autres pays européens ?

Lors de sa conférence de presse mercredi soir, Emmanuel Macron a confirmé la réforme du congé parental, qui sera remplacé par le "congé naissance", plus court et mieux indemnisé. Comment le congé parental est-il rémunéré dans les autres pays européens ?

"Notre France sera plus forte par la relance de sa natalité". Alors que le bilan démographique annuel de l'Insee dévoile une baisse du nombre de naissances à un niveau jamais atteint depuis la Seconde guerre mondiale, Emmanuel Macron a annoncé mardi, lors de sa conférence de presse, la création d'un congé de naissance, plus court mais rémunérant mieux les jeunes parents cessant ou réduisant leur activité afin de s'occuper de leur enfant.

Selon les informations de TF1, ce congé serait de quatre mois pour la mère, et quatre mois également pour le père. "21 jours de congé paternité, j'ai trouvé ça très court. Si j'avais pu (...) partager avec ma femme quand elle avait besoin de reprendre le travail, j'aurais trouvé ça incroyable", explique un jeune père de famille interrogé dans le reportage ci-dessus. "Faire le choix de rester à deux quelques mois, ça change tout pour le moral de la mère et le besoin d'être accompagné", réagit sa femme.

Emmanuel Macron n'a pas évoqué de montant. Mais il a affirmé que ce nouveau dispositif sera "mieux rémunéré" que le congé parental actuel. Le congé parental, dont peuvent bénéficier les jeunes parents depuis 1984, "crée beaucoup d'angoisse parce qu'il est extrêmement peu et mal rémunéré", et crée ainsi "des situations impossibles", a-t-il estimé. Mais alors, qu'en est-il des autres pays européens ?

Pays à rémunération faible

Les modalités sont propres à chaque système, mais le congé parental a été rendu obligatoire dans l’Union européenne en 2010, et une directive adoptée en 2019 garantit quatre mois de congé parental pour chaque parent, dont deux non transférables. Le droit européen ne garantit en revanche aucune rémunération. Les congés parentaux sont rémunérés dans la plupart des pays de l'UE, à l’exception de la Grèce - où il n’existe aucune législation nationale en la matière - , de l’Irlande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Espagne, de Malte et Chypre.

D'après les données de la CAF publiées en janvier 2021, on distingue d'abord des pays dont la rémunération est faible, sous forme de prestation forfaitaire. C'est le cas de la Belgique et de la France jusqu'ici, où le congé parental donnait droit, sous certaines conditions, à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) d’un montant maximal de 429 euros. Autre cas de figure en Italie, où la rémunération se fait par compensation très faible en pourcentage du salaire.

L'Allemagne suivait également ce modèle de prestation forfaitaire jusqu'à sa réforme en 2007. Le pays propose désormais un congé parental rémunéré à 65% du revenu pendant 12 mois avec un minimum de ressources à 300 euros par mois et un plafond à 1800 euros par mois, ou bien un congé parental de 24 mois deux fois moins rémunéré que celui de 12 mois. Les familles aux plus hauts revenus n'ont pas droit à l'allocation.

En Pologne, le congé est plus court - 41 semaines, soit 9 mois et demi, répartis entre les parents - mais il est encore mieux indemnisé. L'allocation s'élève à 70% de l'ancien salaire pendant toute la durée du congé.

Des compensations proportionnelles mieux rémunérées

Treize pays proposent en revanche une rémunération qui correspond au moins à 66% du revenu précédent : la République Tchèque, l’Allemagne, le Danemark, le Luxembourg, la Slovénie, la Roumanie, la Suède, l’Autriche, l’Estonie, la Finlande, la Hongrie, la Lituanie et la Pologne. On constate donc que les pays d’Europe de l’Est et du nord de l’Europe sont favorables à un congé parental rémunéré.

La Suède a précisément opté pour un congé parental de seize mois dont treize mois rémunérés à 80% du dernier revenu perçu (avec un plafond à 2500 euros par mois) et trois mois avec une allocation de 500 euros par mois. C’est donc l’un des pays rémunérant le mieux le congé parental.

En 2017, la Commission européenne ambitionnait d’améliorer les conditions du congé parental, et d’en harmoniser la rémunération dans l’ensemble de l’Union Européenne. Les États membres, sous l’impulsion de plusieurs réfractaires au projet, dont la France, n’ont finalement adopté qu’une version très édulcorée du texte.