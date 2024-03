Nouveau décès d'une orque à Marineland : que s'est-il passé ?

Une nouvelle orque est décédée au Marineland d'Antibes, a annoncé le parc animalier jeudi. Une autopsie a été réalisée pour déterminer les circonstances de ce décès, cinq mois après celui d'un mammifère encore plus jeune. Révoltées, deux associations de défense des animaux évoquent une infection dentaire.

Elles ne sont plus que deux. Les orques du Marineland d'Antibes ont perdu un nouveau congénère, Inouk, 25 ans, cinq mois après le décès de Moana, 12 ans, en octobre dernier, bien loin d'une espérance de vie de l'espèce qui peut aller jusqu'à 90 ans.

Révoltées, deux associations de défense des animaux évoquent une infection dentaire, selon les sources qu'elles auraient à l'intérieur du parc. L'usure extrême des dents, bien visible sur une vidéo d'Inouk, est courante en milieu naturel, pas en captivité, selon Muriel Arnal, une militante qui va porter plainte. "Inouk avait rongé le béton du bassin jusqu'à mettre les nerfs de ses dents à vif", explique dans le reportage en tête de cet article, cette dernière.

"Le stress les rend malades"

"Nous sommes avec des animaux qui sont les plus intelligents de la planète, qui ont besoin d'être occupés, de faire des choix et qui tournent en rond dans un bassin, un milieu complètement vide", poursuit-elle, estimant que "le stress les rend malades".

Dans ce parc, en captivité, le mâle aura passé son existence en dressages et spectacles pour les visiteurs jusqu'à leur chanter "bon anniversaire". Marineland certifie ses bonnes pratiques et parle d'un deuil profond chez les soigneurs, au dévouement évident. "Aujourd'hui notre priorité c'est d'y voir clair et de comprendre les raisons du décès d'Inouk, on est impatients d'avoir les résultats dans quelques semaines", explique le directeur, Pascal Picot.

Les associations renouvellent une autre accusation concernant un projet de transfert des cétacées dans un centre au Japon. Selon elles, ce déplacement aurait même fait l'objet d'une discrète répétition dévoilée par leur drone en janvier 2024.