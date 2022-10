VIDÉO - "Gênance", "chill"... Connaissez-vous les nouveaux mots du dictionnaire ?

Pour trouver les bonnes réponses à ces nouvelles expressions, nous nous sommes rendus devant la faculté des lettres. L'expression "c'est quoi les bails", par exemple, veut dire : "qu'est-ce qui se passe ?", nous répond-on.

Le Petit Robert a donc bien grandi, et référence désormais plus de 300.000 mots. Et bientôt un nouveau mot à la lettre G, avec une "go", un mot originaire de l'Afrique de l'Ouest. "Ce sont des mots du dictionnaire, ça ?", s'étonne un jeune homme face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article.