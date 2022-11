VIDÉO - Covoiturage : ces radars vous flashent uniquement si vous êtes seul à bord

Positionné sur la voie la plus à gauche, ce panneau indique que le couloir ne doit être emprunté que si vous êtes accompagné. Il faut donc être au moins deux dans le véhicule pour y circuler. Du dimanche soir à minuit au vendredi soir à la même heure, ce losange indique aux automobilistes seuls de se décaler pour laisser la place aux covoitureurs, aux transports en commun et aux véhicules Crit’Air zéro. Et pour le rappeler, un radar d'un nouveau genre a été mis en place. Un dispositif qui ne flashe que si vous êtes seul.