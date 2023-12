Nouvel An à Paris : les voitures seront interdites dans le centre de la capitale

Dans le cadre de "Paris Respire", la mairie va étendre la durée de son opération jusqu'au passage à la nouvelle année. Découvrez la liste détaillée des zones de la capitale qui seront sans voiture pour ce dernier dimanche de l'année 2023. Les Champs-Élysées figurent dans cette liste. L'an passé, un million de personnes étaient devant l'Arc de triomphe.

Aucune voiture à l'horizon. À l'occasion des fêtes de fin d'années, la mairie de Paris a décidé d'étendre sa journée "Paris Respire" pour le passage à la nouvelle année. Selon nos confrères du Parisien, la journée bannissant tous les véhicules motorisés de la capitale un dimanche par mois va être étendue jusqu'à 0h30, ce lundi 1er janvier 2024. De quoi permettre aux fêtards de célébrer dignement le passage à la nouvelle année sans se soucier des voitures.

Dans le détail, seuls les quatre premiers arrondissements de la capitale seront concernés par ce dispositif et cette journée spéciale. Lancé en 2008, "Paris Respire" permet une fois par mois aux habitants de la capitale de "profiter pleinement de l'espace parisien". Lors de ces journées, la circulation des véhicules motorisés est interdite dans de vastes zones de la capitale.

En temps normal, ces journées s'achèvent vers 18 heures. Ce 31 décembre, la municipalité a donc décidé de jouer les prolongations. "Nous nous adaptons pour coller au passage à la nouvelle année pour que les promeneurs profitent pleinement du quartier", justifie-t-on dans les couloirs de la mairie auprès de nos confrères.

Champs-Élysées, place de la Bastille... La liste des secteurs concernés

- Dans le 1ᵉʳ arrondissement : la place du Châtelet, les quais de la Mégisserie, les quais du Louvre, les quais des Tuileries, la place du Carrousel ainsi que l’avenue et la place de l’Opéra.

- Dans le 2ᵉ arrondissement : le boulevard des Capucines, le boulevard des Italiens, le boulevard de Montmartre, le boulevard Poissonnière, le boulevard de Bonne Nouvelle, boulevard de Saint-Denis.

- Dans le 3ᵉ arrondissement : la place de la République, le boulevard du Temple, le boulevard des Filles du Calvaire et le boulevard Beaumarchais jusqu'à la place de la Bastille, le boulevard Henri-IV ainsi que le pont de Sully.

- Dans le 4ᵉ arrondissement : la rue de la Cité, le pont Notre-Dame, la rue Saint-Martin entre le quai de Gesvres et l’avenue Victoria ainsi que le boulevard de Sébastopol entre l’avenue Victoria et la rue de Rivoli.

De nombreuses zones sont concernées par l'opération Paris Respire. - Mairie de Paris

Si la plus belle avenue du monde ne figure pas dans cette liste, rassurez-vous elle sera bien piétonnisée le temps d'une soirée ce dimanche 31 décembre. Comme pour chaque édition de "Paris Respire". Sur les Champs-Élysées, les fêtards pourront aussi célébrer l'arrivée de 2024 sans se soucier des voitures. Le 31 décembre 2022, après deux ans d'absence pour cause de coronavirus, plus d'un million de personnes s'étaient rendues sur les Champs-Élysées pour célébrer le passage à la nouvelle année.

Pour le Nouvel An 2023, le feu d'artifice avait, lui aussi, fait son grand retour. Un spectacle pyrotechnique est également prévu ce dimanche. La mairie a prévu de mettre à l'honneur, à cette occasion, l'entrée dans l'année olympique pour la capitale.