Bordeaux à l'heure du réveillon : où avez-vous fêté le passage à 2024 ?

En discothèque, sur la plus belle avenue du monde ou tout simplement dans l'intimité d'un chez-soi : à chacun son Nouvel An. À Bordeaux, l'une de nos équipes est allée à la rencontre des Français bien décidés à fêter dignement la fin de 2023.

Pour oublier 2023, certains ont décidé de tout lâcher, de s'embrasser, et même de changer de look. Dans un bar du centre-ville, la fête va durer toute la nuit. Les Bordelais misent beaucoup sur cette nouvelle année, peut-être un peu trop. "Je ne vais pas avoir le cœur brisé, je vais gagner de l'argent, et je vais être connue. 2024 c'est mon année", sourit une jeune femme.

Effervescence jusqu'au bout de la nuit

Avant de sortir, nous avons voulu prendre des forces. A priori, nous n'étions pas les seuls. Dans un restaurant typique du sud-ouest, en couple ou en famille, on tente de retenir le positif de l'année passée. Pour que les uns se détendent, d'autres commencent l'année au pas de course. Mais eux aussi ont le droit à une petite surprise de la part de leur employeur.

Dans la rue, on a demandé conseil pour continuer notre soirée. Certains ne jurent que par la discothèque, mais nous avons décidé de passer la soirée chez des amis qui se sont rencontrés à l'école de leurs enfants. Côté musique, il faut voir avec Bob, et le DJ a déjà une idée pour la chanson qui va faire danser toute l'année. Retour 25 ans en arrière, à l'époque, on fêtait le passage à l'an 2000.