Feux d’artifice, pétards le soir du 31 : que peut-on réellement faire ?

En temps normal, il est possible d'acquérir certains feux d’artifice, les moins dangereux, à condition qu’un arrêté préfectoral ne l’interdise pas. Mais, "tous les ans, pour les fêtes de fin d’année et pour le 14-Juillet, on a les mêmes arrêtés qui interdisent la vente", explique Christian Gacon, directeur associé de la boutique Pyro Folie’s. Si vous avez déjà vos artifices, vous pourrez les tirer dans votre jardin sauf encore une fois si un arrêté l’interdit.