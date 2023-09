Code de la route : l'examen évolue, quelles nouveautés font leur entrée ce mardi ?

Dans les grandes lignes, les principaux changements apportés sur le fond concerneront d'une part l'accent mis sur la signalisation et les règles de priorité et d'autre part les changements de perspectives dans les questions posées (piéton, automobiliste, cycliste, voire usager de la trottinette...), détaille Codes Rousseau qui a été associé à la refonte de l’examen il y a plusieurs mois déjà.

En effet, alors que les questions portant sur les panneaux de signalisation et les règles de priorité étaient moins prédominantes dans l’ancienne version de l'examen au code de 2016, ces dernières font leur retour en force, peut-on lire sur le site de l'entreprise qui développe et commercialise des outils en ligne à destination des professionnels de la conduite routière et de leurs élèves. Objectif : que les candidats soient à l'aise en débutant leurs heures de conduite.

De même, les questions posées et les photos qui les accompagnent pourront l'être sous le prisme d’un piéton, d'un cycliste, d’un conducteur de poids lourds ou même d'un usager de trottinette. Objectif : faire prendre conscience des contraintes de chaque usager pour une meilleure cohabitation sur la route.