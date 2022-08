Nouvelle alerte aux baïnes dans le Sud-Ouest

Face aux risques, la plupart des vacanciers restent vigilants, même si l'appel de la mer est très fort. Selon Erven Morice, gardien de la paix, "la plupart jouent le jeu, mais il y a toujours qui ont du mal à aller là où il y a du monde". Et si le courant vous emporte malgré tout, mieux vaut ne pas lutter. Pour cause, "le courant l'emportera" à cause de l'épuisement. Pourtant, en se laissant emporter, on finit toujours par regagner la terre ferme un peu plus loin sur la plage. Alors, pour éviter une telle expérience, le mieux est de se baigner dans les zones surveillées jusqu'à la fin des vacances.