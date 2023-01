Nuit de la solidarité : des sacs de couchage distribués aux sans-abris à Nice

Mi-décembre, les associations de lutte contre la précarité avaient exprimé leurs craintes d'une "année noire" pour les personnes sans-abri et mal logées, du fait de la saturation du système d'hébergement d'urgence et de la hausse des charges locatives. Pour y faire face, la Fédération des acteurs de la solidarité demande une "loi de planification des places d'hébergement" à la hauteur des besoins, avec des objectifs chiffrés, et la possibilité de réquisitionner des bâtiments vides si besoin. Ainsi qu'un plan d'urgence pour les familles avec enfants qui dorment à la rue.